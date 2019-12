Come riporta la Gazzetta dello Sport, ecco le motivazioni che, per adesso, frenano De Laurentiis nell'esonerare Ancelotti: "Che cosa, in ogni modo, sta frenando Aurelio De Laurentiis dal prendere una decisione che avrebbe tanto di clamoroso? Conta parecchio. Carlo Ancelotti guadagna 4 milioni di euro a stagione, mentre un altro milione è per il suo staff. Una cifra importante. E il suo esonero graverebbe sul bilancio come il nuovo ingaggio da garantire al sostituto. Tra le idee del presidente ci sarebbe pure quella di tirare avanti fino al termine della stagione e trarre la condizione migliore dalla clausola inserita nel contratto del tecnico che prevede la conferma di anno in anno, nonostante l’accordo triennale. In pratica, De Laurentiis entro il 31 maggio potrebbe farla valere e, quindi, decidere di chiudere il rapporto versando ad Ancelotti una penale di 500 mila euro"