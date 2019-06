Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport commentando la prima stagione in azzurro.



Queste le sue parole: "All'inizio tutto era un po' diverso, un posto nuovo, una lingua nuova, ho dovuto un po' ambientarmi. Ho dovuto fare i conti con l'infortunio ed all'inizio è stato difficile, poi le cose sono migliorate ed Ancelotti ha cominciato a darmi fiducia. Posso essere orgoglioso della mia stagione ma so che posso ancora migliorare, anche con i nuovi acquisti il prossimo anno possiamo fare ancora meglio".



SULLA POSIZIONE IN CAMPO - "A me piace giocare come centrocampista. Quest'anno il mister mi ha provato a sinistra e credo di aver fatto bene. In quella posizione ho segnato più gol ma il motivo è semplice, ho più libertà e sono dunque più libero di arrivare in area".



SULLA PROSSIMA STAGIONE - "Proveremo ad avvicinarci anche se non sarà facile, il prossimo anno sono sicuro che lotteremo fino alla fine per lo Scudetto".



SUI PROSSIMI ACQUISTI - "Non ho mai parlato con loro, ma se dovessero chiedermi non potrei che parlare bene di Napoli, città, il progetto. James? Certo che mi farebbe piacere giocare con lui, a tutti piace giocare con giocatori di talento".