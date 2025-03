Napoli-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 9 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 15:00) è una gara valevole per la 28ª giornata di campionato in Serie A, la nona nel girone di ritorno. Dopo il pareggio per 1-1 nello scontro diretto con l'Inter campione d'Italia e prima in classifica, i padroni di casa si presentano a questa sfida con 57 punti, 12 in più dei viola, reduci dalla trasferta di Conference League in Grecia sul campo del Panathinaikos.Arbitra Colombo, assistito da Cecconi e Dei Giudici con Marchetti quarto uomo, Meraviglia e Chiffi al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Anguissa e Di Lorenzo da una parte, Fagioli e Folorunsho dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Napoli va a Venezia, la Fiorentina gioca in casa contro la Juventus.

Partita: Napoli-Fiorentina.Data: domenica 9 marzo 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.(3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi; Ndour, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino.

- Neres e Mazzocchi sono in dubbio. Conte deve ancora fare a meno dell'infortunato Anguissa: per rimpiazzare quest'ultimo è ballottaggio tra Billing e Gilmour a centrocampo, mentre Olivera insidia Spinazzola sulla sinistra.Dall'altra parte Palladino conta di recuperare Adli e Kean oltre a Richardson che ha scontato il turno di stop, ma sempre per squalifica perde Mandragora e Zaniolo. Ballottaggi tra Pongracic e Comuzzo, Fagioli e Adli, Beltran e Gudmundsson. Assenti Colpani e l'ex di turno Folorunsho.- Napoli-Fiorentina è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Napoli-Fiorentina è affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Dario Marcolin.