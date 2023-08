Frenata nella trattativa tra Gabri Veiga e il Napoli. Il trasferimento del centrocampista classe 2002 del Celta Vigo che sembrava in dirittura d'arrivo, ora è a rischio dopo alcuni problemi riscontrati nella definizione degli ultimi dettagli dell'affare.



DETTAGLI BUROCRATICI - Alla base della frenata alcune difficoltà legate a specifiche burocratiche che sono emerse all'ultimo minuto. Dettagli che hanno momentaneamente messo in standby la trattativa. Il giocatore non è ancora partito per Napoli.