Valutazioni in corso in casa Napoli. C'è la panchina di Garcia che è fortemente in bilico con risultati e prestazioni che non sono arrivati fino ad oggi. Era complicato sostituire Spalletti ma il tecnico francese non ha rispettato le attese. Azzurri che sono reduci da 1 solo punto nelle ultime 2 gare al Maradona contro Union Berlino ed Empoli, la vetta della classifica che si allontana e rischia di sfuggire anche il quarto posto. Il ko di oggi è deludente, tanto da far riflettere De Laurentiis su un esonero immediato.



COSTI E CLAUSOLA - C'è da valutare anche il fattore economico, al quale è sempre molto attento De Laurentiis. Garcia è legato al Napoli fino a giugno 2025 con uno stipendio da 2,8 milioni di euro a stagione. In caso di esonero, però, il club azzurro ha una clausola che prevede il mancato pagamento dello stipendio per la seconda annata. Dunque, ingaggio garantito fino a giugno 2024. Riflessioni in corso, prima di tutto tecniche (che potrebbero portare all'addio imminente proprio vista la sosta) e di natura finanziaria.