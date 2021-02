Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato della sfida con il Granada: "Siamo in emergenza, lo sappiamo. Non siamo venuti qui in vacanza, vogliamo fare una grande prestazione e ci vuole un grande Napoli. Loro sono una squadra atipica, con grande velocità. Bisogna mettere in campo una squadra competitiva anche se siamo in pochi".



ASSENZE - "Lozano è importante per noi, come tutti quelli che mancano. Lo scorso anno è stato al di sotto delle sue possibilità, quest'anno sta facendo cose importanti. Ma non è solo lui, abbiamo tante assenze. Inutile però piangersi addosso, affrontiamo gli impegni con grande serietà".



DE LAURENTIIS - "Alla squadra fa bene avere persone che vogliono il bene della squadra. Il presidente è quello che paga gli stipendi e fa funzionare la struttura. Anche se ci sono dei problemi, bisogna avere rispetto. A me fa piacere che lui sia con noi, penso faccia piacere anche alla squadra. In un momento di difficoltà è giusto restare uniti".