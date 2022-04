Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Atalanta: "Deferimento plusvalenze? Siamo molto sereni, facciamo sempre le cose secondo le regole quindi nessun problema. Caso Osihen per il rientro tardivo dalla Nigeria? La cosa che non si capisce è perché venga fuori un caso Osimhen che non esiste. Ha chiesto dei permessi, come Meret la settimana prima e tanti altri prima ancora, per motivi personali. Siamo molto sereni. E' tornato a Napoli un giorno e mezzo dopo, con un permesso pattuito. E' un ragazzo straordinario, di gran professionalità, amato da tutti. Ci chiediamo come mai venga fuori questo problema quando noi non comunichiamo mai le nostre cose interne. Nessuna eventualità multa".