Non arrivano notizie confortanti per Luciano Spalletti. Questa sera il Napoli affronterà l'Inter a San Siro e nascono tantissimi dubbi riguardo la presenza o meno di Alex Meret. Il portiere azzurro è stato bloccato nelle ultime ore dall'influenza e rischia seriamente di dover dare forfait.



SI FERMA MERET - Lo staff del Napoli sta cercando di recuperare Meret in queste ore con gli interventi del caso ma nel frattempo si fa sempre più concreta la possibilità dell'esordio di Sirigu, fino ad oggi mai sceso in campo in gare ufficiali con la maglia del Napoli. La decisione definitiva verrà presa solo a un'ora dall'inizio della gara.