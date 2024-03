Napoli, il padre di Kvaratskhelia: 'Dedice lui, ma per me resta'

Napoli non vuole perdere Khvicha Kvaratskhelia. Tra i protagonisti dello storico terzo scudetto sono già andati via l'allenatore Luciano Spalletti (poi diventato ct dell'Italia) e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, passato alla Juventus, attesa domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona. L'attaccante nigeriano Victor Osimhen è destinato alla cessione sul prossimo mercato estivo, così il popolo partenopeo si aggrappa al talento georgiano.



LE PAROLE - In questo senso i tifosi vengono rasserenati da suo papà Badri: "Sono felicissimo dello scudetto del Napoli e che mio figlio Khvicha abbia contribuito a vincerlo - ha dichiarato a Radio TV Serie A con RDS -. Ringrazio l'Italia e Napoli per averlo accolto e apprezzato come persona, oltre che calciatore. Solo lui potrà scegliere se restare a Napoli in futuro e io rispetterò ogni sua decisione. Secondo me deciderà di continuare a vestire la maglia del Napoli".



I NUMERI - Arrivato dalla Dinamo Batumi per 13,3 milioni di euro nell'estate del 2022, Kvaratskhelia (classe 2001) è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Napoli, che gli paga un ingaggio da un milione di euro netto all'anno. Una cifra bassissima se confrontata con il suo rendimento al primo anno in Italia: 14 gol e 17 assist tra campionato e Champions League. In questa stagione le sue prestazioni in campo non sono allo stesso livello, ma i numeri restano comunque buoni: 8 gol e 5 assist in Serie A. Dopo la doppietta segnata nel recupero infrasettimanale vinto 6-1 sul campo del Sassuolo, il Napoli spera di ammirare un grande Kvara anche domenica sera contro la Juventus. Ricordando la grande vittoria dell'anno scorso per 5-1, condita da un gol e due assist del georgiano.