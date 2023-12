Giornata fondamentale in casa Napoli per il rinnovo di Victor Osimhen. Questa volta, è davvero a un passo il prolungamento di contratto tra l’attaccante nigeriano e la società partenopea. Oggi, infatti, c’è stato un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente del giocatore. Sul banco, il rinnovo sino al 30 giugno 2026, ovvero un anno in più rispetto alla naturale scadenza del contratto (2025).L’INCONTRO – Durante l’appuntamento odierno, sono state nuovamente discussi tutti i dettagli per permettere a Osimhen di firmare il rinnovo: oltre all’importante aumento d’ingaggio, all’interno dell’accordo con il Napoli verrebbe ance inserita una clausola rescissoria tra i 130 e i 140 milioni di euro, così da garantire al Napoli una certa forza contrattuale, in caso di possibili assalti da parte dei club di Premier League (Liverpool e Chelsea su tutti). L’incontro è stato definito costruttivo, vista la necessità del club azzurro di venire incontro alle richieste dell’entourage di Osimhen, così da non arrivare verso la vicina scadenza. A sua volta, Calenda e il suo assistito hanno deciso di rinnovare ora e poi valutare le possibili offerte in estate.FUTURO - Le parti si aggiorneranno ancora nella giornata di domani, così da formalizzare, se i dialoghi proseguiranno in maniera positiva, in tempi ragionevolmente rapidi. Per Osimhen sarà un rinnovo che gli permetterà di guadagnare da subito ben più dei 4.5 milioni di euro attuali: un ingaggio in linea con le aspettative del nigeriano e degli attaccanti in giro per l’Europa.