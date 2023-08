I contratti ultramilionari attirano l'attenzione non solo dei calciatori sul tramonto della loro carriera, ma anche dei top player in piena rampa di lancio. È il caso di, che De Laurentiis sembrava aver blindato con tanto di catenaccio un mesetto fa quando annunciava pubblicamente di non ascoltare richieste al di sotto dei 200 milioni di euro. A quelle cifre non si è avvicinato neanche lontanamente nessun club europeo. Ecco che però ora chiama l'Arabia Saudita e Osimhen ci pensa, eccome se lo fa.- Se De Laurentiis mette sul piatto poco più di 7 milioni di euro l'anno e potrebbe addirittura pensare ai 10, c'è. E dalla Nigeria arriva la bomba, perché secondo quanto riportato da Soccernet.ng, portale nigeriano vicino a Osimhen, ci sarebbe giàNessun malcontento in azzurro, semplicemente una scelta economica.- Anche in caso di ok definitivo da parte del giocatorequella che convincerà economicamente il presidente del Napoli. E non si scappa da lì, da quel famoso "duecentino" di cui lui stesso ha parlato per privarsi del capocannoniere dello scorso campionato. Situazione che diventa ancora più complicata perchéin quanto servirebbe trovare un sostituto e ad agosto inoltrato, a ridosso dell'inizio del campionato, diventerebbe una vera e propria impresa.