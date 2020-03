Questo fine settimana di sosta, per le condizioni fisiche dei giocatori del Napoli potrebbe essere un vantaggio. Gattuso ha infatti da recuperare diversi elementi della rosa fermi ai box.



Tra questi c'è ancora Koulibaly, che sembra però pronto per il rientro. Il senegalese da lunedì - secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport - tornerà ad allenarsi in gruppo. Gattuso potrebbe decidere quindi di convocarlo per la trasferta di Verona, anche se l'obiettivo principale resta quello di averlo al 100% per la gara di Barcellona.



La differenza la farà Gattuso con le sue scelte. Anche se c'è un altro fattore da considerare: Maksimovic in questi giorni si è fermato in allenamento, accusando un risentimento muscolare. Da valutare le sue condizioni alla ripresa degli allenamenti.