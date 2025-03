Napoli-Inter, la MOVIOLA LIVE: McTominay su Dumfries, niente rigore. Inzaghi protesta

AFP via Getty Images

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, big match della 27esima giornata di campionato: si affrontano la seconda e la prima in classifica dopo il sorpasso operato dai nerazzurri la settimana scorsa. La partita è stata affidata a Daniele Doveri, ritenuto il migliore della squadra arbitrale a disposizione del designatore Gianluca Rocchi.Arbitro:Assistenti: Alassio - PerettiQuarto ufficiale: ColomboVAR: MariniAVAR: Di Bello19'crossato da Dimarco sulla sinistra. Lo scozzese è fuori tempo, ma non viene fischiato nulla. Contrasto abbastanza intenso, Inzaghi protesta ma non arrivano input dalla sala Var.

13' Intervento di Rrahmani su Thuram, si prosegue per il vantaggio. Lautaro si lamenta per l'intensità dell'intervento che secondo lui avrebbe potuto meritare il cartellino giallo.