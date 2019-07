Come racconta il Corriere dello Sport: “La trattativa con il Real continua: Florentino vuole cederlo a titolo definitivo, scartando l’idea del prestito oneroso con riscatto tra due anni (10 milioni più 27). Si tratta, ancora e fino a quando non arriverà la soluzione: dirige Mendes, il grande regista che agisce nella doppia veste di intermediario e di manager di JR. Che nel frattempo ha già detto sì, e poi ancora, all’invito di Ancelotti: il mentore che sente al telefono di continuo dopo le esperienze condivise al Bayern e soprattutto a Madrid, con il Real. Che per il momento prova ancora a fare resistenza, ben consapevole che il Napoli, e soltanto il Napoli è la squadra pronta a rilevare James”