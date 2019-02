, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Sono una squadra forte, ci hanno pressati alti. Abbiamo creato 2-3 occasioni, siamo andati in porta diverse volte, peccato non aver segnato. Possiamo essere contenti perché era una partita molto difficile, la Fiorentina ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. In trasferta siamo un po’ più in difficoltà ma qui è molto difficile giocare, quest’anno abbiamo tenuto bene per tutta la gara, non abbiamo concesso nulla. Abbiamo avuto le migliori occasioni, ma non è solo colpa degli attaccanti. Potevamo segnare anche da calcio d’angolo.E' difficile segnare da calcio d'angolo perché ci studiano, stiamo calciando a rientrare. Siamo un gruppo competitivo, vogliamo sempre vincere ed avvicinarci il più possibile alla Juventus. Sappiamo che è difficile ma dobbiamo continuare sulla nostra strada. Vincere aiuta a vincere, siamo delusi stasera ma non abbiamo subito gol e dietro abbiamo fatto una buona partita".