Dopo le nuove modifiche nel campionato cinese (numero di stranieri in rosa aumentato a 6 e limite salariale per quest’ultimi pari a 3 milioni), molti giocatori europei che percepiscono ingaggi importanti potrebbero pensare di fare un passo indietro e lasciare la Cina. Uno di questi è Ferreira Carrasco, ex Altetico Madrid in forza al Dalian Yifang di Rafa Benitez. Nelle ultime ore è stato accostato al Napoli in caso di partenza di Callejon, ma il Sun afferma che potrebbe essere un’idea di mercato dell’Arsenal.