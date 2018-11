Pierpaolo Marino, ex direttore generale del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Hamsik: "Marek regista? Credo non sia felice di provare questo ruolo, ma secondo me è il suo futuro. Gli farò una telefonata per dirglielo. Ancelotti ebbe un’ottima intuizione e lui, quando si accorcia il fiato, in quella posizione può allungare tanto la sua carriera, ha le caratteristiche per farlo".