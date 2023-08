Napoli in campo per la terza amichevole dal ritiro di Castel di Sangro. In campo alle 18:30 contro i tedeschi dell'Augsburg e Garcia dovrà rinunciare a tanti calciatori, infortunati tra la preparazione di Dimaro e quella in Abruzzo. Tra cui ci sono quelle di Osimhen, Kvaratskhelia, Anguissa, Mario Rui e Gollini (quest'ultimo influenzato). Azzurri in campo con Meret dal primo minuto, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Ostigard e Rrahmani centrali. Raspadori ed Elmas saranno le due mezze ali con Lobotka in cabina di regia. Tridente composto da Simeone centravanti, esterno destro Politano, sinistro Lozano.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Raspadori, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Lozano. All. Garcia. A disp.: Contini, Idasiak, D'Avino, Jesus, Obaretin, Zanoli, Demme, Folorunsho, Russo, Zerbin.



AUGSBURG: Dahmen; Pfeiffer, Demirovic, Maier, Rexhbecaj, Vargas, Breithaupt, Michel, Winther, Engels, Colina. All. Maaßen.