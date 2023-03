Paura a Napoli per quello che è successo sugli spalti dello stadio Maradona durante la gara tra Napoli e Lazio: dal settore ospiti sono piovuti fumogeni e bombe carta per tutti i 90', una di quest'ultime è stata raccolta da un bambino prima che esplodesse e lo ha fatto in mano al poverino, che è stato subito trasportato in ospedale. Non si hanno ancora notizie sulle condizioni del piccolo.