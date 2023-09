Napoli e Lazio si affrontano sabato 2 settembre per la 3ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Dazn. Gli azzurri cercano il terzo successo per andare alla sosta a punteggio pieno, devono invece rialzarsi i biancocelesti ultimi a quota zero dopo due giornate.



LE ULTIME - Garcia è tentato dal nuovo arrivato Lindstrom ma dovrebbe confermare Politano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Sarri riflette sul centrocampo: Rovella scalpita, ma la cerniera dovrebbe essere composta da Kamada, Cataldi e Luis Alberto. Davanti Felipe Anderson favorito su Isaksen.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.