Napoli-AtalantaNAPOLI:: sempre prezioso il suo gioco con i piedi, sa dare sicurezza a tutto il Napoli prendendosi anche qualche rischio. Attento anche con qualche intervento importante tra i pali.: prestazione di livello in marcatura su un osso duro come Zapata.: quando l'Atalanta imbuca centralmente si fa trovare qualche volta impreparato, ma alla fine tiene la posizione centrale in questa "nuova" difesa a 3.: sempre attento in copertura, è provvidenziale con una scivolata in area su Muriel nella ripresa.: buona prova sulla destra, è molto pulito e si trova a suo agio a fare l'esterno di centrocampo con la difesa a 3.: corre tanto e cerca di impostare verticalizzando spesso per Lozano, ma la difesa dell'Atalanta è attenta. È costretto ad uscire in barella dopo una brutta pallonata alla testa (21' s.t.: prova a dare vivacità alla manovra ma il Napoli ha già rallentato).: spesso è lontano dall'azione e si distrae perdendo anche la posizione, ma quando c'è da lottare fisicamente è sempre pronto.: scolastica la sua partita, scaricando praticamente sempre. Serviva copertura ma anche un aiuto a Insigne su quella fascia.: strappi interessanti partendo dalla destra. Tiene in apprensione la difesa bergamasca ogni volta che ha palla e punta con il suo mancino (21' s.t.troppo macchinoso nei movimenti, cerca di dare fisicità ma non tiene tanti palloni).: è sempre una spina nel fianco dell'Atalanta che però è molto attenta a non fargli prendere velocità (24' s.t.: manca la qualità, elemento che proprio lui dovrebbe mostrare).: qualche sua giocata è illuminante, prova a dare delle scosse al Napoli con spunti improvvisi (37' s.t.).: prestazione non spettacolare, ma se l'obiettivo era quello di non subire gol contro l'Atalanta allora ci è riuscito con merito.