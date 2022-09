Il Napoli torna ad allenarsi dopo la vittoria di sabato all'Olimpico contro la Lazio. Il prossimo impegno sarà quello di mercoledì contro il Liverpool in Champions. Ecco le ultime dall'infermeria dopo la sessione di oggi:

La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra e in campo si è divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di forza in palestra mentre il resto della squadra ha fatto lavoro di forza in campo e partita a campo ridotto.ad ulteriori controlli radiologici e a consulenza neuro chirurgica con il Dottor Bucciero, che hanno dato. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato.