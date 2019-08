Nelle prossime ore il Napoli partirà, di nuovo, verso gli Stati Uniti. Dopo il Marsiglia, superato a domicilio, sarà il turno della doppia sfida al Barcellona di Messi. La squadra continua a crescere sul campo, ma il mercato è sempre vivo. Sfumato Pepé, il ds Giuntoli vuole stringere il cerchio su Lozano.



VIA LIBERA - L’operazione per portare il messicano all’ombra del Vesuvio è a buon punto. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport De Laurentiis avrebbe deciso di pagare l’intero ammontare della clausola rescissoria, inserita nel contratto del giocatore con il PSV: 42 milioni di euro, cash. Il club olandese, in questo modo, non sarebbe d’intralcio. Resta da convincere il classe ’95. Anzi, non solo lui.



DUE OSTACOLI - Con Mino Raiola, l’agente del giocatore, i contatti sono stati allacciati da tempo, nell’ambito dell’affare Manolas. L’intesa sull’ingaggio non sembra essere un problema: il Napoli ha pronto un contratto da 4,5 milioni a stagione per 5 anni. Stando alla Gazzetta, restano da superare due ostacoli. Il primo è legato a una spada di Damocle costante per gli azzurri: i diritti d’immagine. Il messicano ha diversi accordi pubblicitari in essere, e non sembra disposto a cederli a costo zero. Al rientro dagli Usa le parti si dovrebbero riaggiornare, una serie di bonus concessi da De Laurentiis potrebbero mettere d’accordo tutti. Ma nelle ultime ore è emersa una nuova problematica: pare infatti che la moglie di Lozano non sia entusiasta di un eventuale trasferimento a Napoli. Starà dunque al messicano, fuori dalla Champions con il PSV, convincerla.