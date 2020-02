Dries Mertens, ovvero l'uomo dei 121 gol con la maglia del Napoli. Dries Mertens, ovvero colui il quale ha guidato i sogni del Napoli negli ultimi anni. Dries Mertens, ovvero il numero 14 che ha sbattuto in faccia a Messi un arcobaleno degno di Maradona nella notte del San Paolo. Dries Mertens, quel calciatore che dopo sette anni al Napoli potrebbe lasciare la città che lo ha adottato, che gli l'ha ribattezzato con un nome tipicamente partenopeo, Ciro. Eppure, qualcosa si muove: si può parlare di passi avanti importanti in quello che è lo scenario che potrebbe far continuare l'esperienza napoletana a Mertens. Nelle ultime ore, come raccolto da calciomercato.com, c'è stato un intensificarsi dei contatti, con i legali di Mertens che hanno aperto ulteriormente. Ci sono tre aspetti da declinare: la durata del contratto, la somma da corrispondere come stipendio fisso, il bonus alla firma.



GLI STEP - Mertens si è sempre più persuaso ad accettare un biennale, lasciandosi alle spalle il triennale desiderato. Inoltre, il Napoli ha fatto capire al belga che vuole regalargli ancora una centralità importante e questo ha condotto al secondo step: un avvicinamento anche sul piano economico per la parte fissa degli stipendi. Nelle prossime ore ci sarà un ulteriore contatto, la sensazione che mai come in questo momento le parti possono trovare un accordo. Il terzo ed ultimo step è quello del bonus alla firma, quello più complesso da declinare. Giusto dire che nulla è certo, che Mertens può ancora avere tante lusinghe possibili, ma per i tifosi che sognano la permanenza di Ciro al San Paolo ci sono, certamente, più speranze.