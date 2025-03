Napoli-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La 30esima giornata della Serie A 2024/25 offre un grandissimo big match:I partenopei, in piena lotta Scudetto, avranno dalla loro parte il tifo del Maradona, oltre a conoscere già il risultato dell’Inter contro l’Udinese. Due fattori da tenere in considerazione per sognare ancora la vittoria del titolo., nella sfida di domenica sera alle ore 20.45,, dopo i successi contro Lecce e Como. Serve continuare a vincere per proseguire nell’inseguimento al 4° posto e a un’impresa chiamata qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tutte le informazioni su Napoli-Milan: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Napoli-Milan

: Napoli-Milan Data : domenica 30 marzo 2025

: domenica 30 marzo 2025 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky)

: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky) Streaming: DAZN

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao.- In casa Napoli, Conte dovrebbe dare continuità al modulo visto nelle ultime settimane. Spinazzla titolare spinge Neres, quindi, inizialmente in panchina e pronto a dare una mano a gara in corso, così come Anguissa, con Gilmour impiegato al suo posto. Due elementi di nuovo a disposizione di Conte, ma che non hanno la certezza del posto da titolari.Nel Milan, invece, Conceiçao avrà tutti a disposizione, a parte l'infortunato Emerson Royal e lo squalificato Yunus Musah. Il grande dubbio della vigilia è su chi avrà la responsabilità dell'attacco tra Tammy Abraham e Santiago Gimenez, con il primo favorito. Ballottaggio poi a centrocampo con Bondo in pole per una maglia da titolare, ma occhio al ritorno dal 1’ di Loftus-Cheek.

- La sfida tra Napoli e Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.- Napoli-Milan sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato ad Andrea Stramaccioni.

