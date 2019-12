Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, lavora, in parte, col gruppo. Questo il racconto della seduta mattutina dei partenopei: "Doppia seduta per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra al mattino ha sostenuto il primo allenamento di giornata iniziando la sessione con esercizi di prevenzione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e serie di torelli in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico e situazioni di gioco su palle inattive. Milik ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato per Allan, Ghoulam e Tonelli. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.