Secondo Il Mattino il turnover può rilanciare ​Hirving Lozano. L'attaccante messicano, il più pagato della storia del Napoli, non è una prima scelta di Gattuso, ma vederlo in estate vorrebbe dire svenderlo: nessuno è pronto a spendere i 40 milioni investiti l'anno scorso per strapparlo al Psv.