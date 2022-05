Allenamento mattutino per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno per la rifinitura in vista del match di domani contro il Torino. Ecco il report della sessione odierna:



Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica a tutto campo. A chiusura di sessione situazione di calci piazzati. Anguissa e Di Lorenzo hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un fastidio muscolare.