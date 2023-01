Il Napoli si prepara per tornare in campo, tra due giorni ci sarà la sfida a San Siro contro l'Inter, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Questa mattina la squadra di Spalletti si è allenata al Konami Training Center di Castel Volturno, ecco il report della seduta:



La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.