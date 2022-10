Il Napoli continua a far sognare i tifosi, ieri altro successo importante e altri tre punti grazie al successo per 1-4 contro la Cremonese. Non c'è tempo di guardare indietro, tra due giorni si torna già in campo perché in vista c'è il match di Champions contro l'Ajax. Ecco il report dell'allenamento di oggi degli azzurri:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall'inizio allo Zini hanno svolto lavoro rigenerante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro di forza, possesso palla e partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo. Rrahmani ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici.