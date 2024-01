Napoli, rilancio per Zielinski con ingaggio da 5 milioni: la risposta del giocatore

Il contratto di Piotr Zielinski scadrà tra poco più di cinque mesi, dopodiché sarà addio al Napoli. C'è l'Inter sullo sfondo che è pronta a strapparlo a parametro zero. Tentativi, vani, sono stati fatti da parte degli azzurri per far restare il polacco. Un nuovo rilancio lo ha fatto De Laurentiis che ha provato a riaprire la trattativa con Zielinski. Niente da fare, rifiutata una nuova proposta da 5 milioni a stagione con clausola rescissoria da 20. Lo riporta il Corriere dello Sport.