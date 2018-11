Simone Verdi, attaccante del Napoli, è fermo già da qualche giorno dopo la l'infortunio rimediato in allenamento. Il Mattino stima i tempi per il recupero: "Stop assoluto di una settimana per Simone Verdi dopo la distorsione alla caviglia. L'attaccante è rimasto a Bologna dove ha cominciato le cure, atteso nei prossimi giorni per ricominciare il protocollo di recupero prima di potersi riaggregare alla squadra. Da verificare la data del suo rientro che rischia nella peggiore delle ipotesi di slittare all'anno nuovo e in quella migliore di avvenire in prossimità dei turni natalizi di campionato"