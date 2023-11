Prime tensioni alla vigilia di Napoli-Union Berlino, valida per la quarta giornata di Champions League. In serata sono arrivati in città i tifosi tedeschi. in centinaia si sono riversati per le strade del capoluogo campano. ci sono stati poi degli scontri tra gli stessi supporters dell’Union Berlino che hanno anche lanciato fumogeni, bottiglie e non solo verso la polizia. Attimi di paura, qualcuno è stato fermato, il grosso è rientrato e una fetta di supporters tedeschi è stata scortata nei pressi di Piazza Garibaldi verso gli alloggi.



07.11.2023, Union Berlin in Naples vs police before tomorrow match https://t.co/OzUhYPqd58 pic.twitter.com/UEdvxzDq3C — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 7, 2023