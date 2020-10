. Perché De Laurentiis è riuscito ad arrivare ad un attaccante destinato a diventare l’uomo mercato già nella prossima sessione estiva ed è ciò che mancava ad una squadra competitiva, eppure poco incisiva negli ultimi 20 metri.. Innanzitutto perché finalmente il centrocampo partenopeo sarà dotato di un ragazzone di 26 anni, dalla stazza di un metro e 90 centimetri, così da permettere a Gattuso di attrezzare il Napoli con disinvoltura anche nel 4-2-3-1. E poi, il prezzo: prestito secco e a zero euro, con la partecipazione del Chelsea al pagamento dello stipendio da 3,5 milioni a stagione.. Con questa spina dorsale, il “black power”, ora la squadra di Gattuso non ha paura di nessuno e potrà finalmente battersi per lo scudetto. Non che parta per vincerlo, questo è un ruolo che spetta a Juventus ed Inter, ma immediatamente dopo queste due corazzate, c’è di certo la formazione di capitan Insigne. Dopo due partite di campionato, il Napoli è punteggio pieno e con zero gol al passivo,Nonostante le assenze di Insigne (rientrerà con il Benevento), di Zielinski ed Elmas (entrambi risultati positivi al Covid), mister Gattuso era salito sul bus fiducioso di fare risultato all’Allianz Stadium.Da un lato, tutti i calciatori partenopei erano carichi tanto da immaginare di vincere in casa della Juventus, dall’altro devono anche sentirsi dire che il presidente De Laurentiis avrebbe architettato una messinscena per evitare lo scontro diretto di domenica sera.