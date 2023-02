Cresce l'attesa per Italia-Inghilterra, la sfida che aprirà il percorso degli Azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni a EURO 2024. Sono circa 11.000 i biglietti già venduti per il match in programma giovedì 23 marzo allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli.



A favorire le tante vendite, è anche la politica, adottata dalla FIGC, di metterli sul mercato a prezzi popolari: i biglietti partono da 14 euro e sono previste diverse agevolazioni per le famiglie, i giovani e gli Over 65. Sugli spalti saranno presenti anche 2.000 ragazzi delle società del territorio che partecipano alle attività del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.



La partita vedrà gli Azzurri tornare a giocare nel capoluogo campano a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia.