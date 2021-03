Nedved ha parlato e ha detto quello che doveva dire. Su Cristianoper esempio, sapendo che poi sarà CR7 a decidere quando avrà valutato tutto e non prima del prossimo ciclo di fuoco. Nedved ha parlato e ha fatto capire come ormai con Pauloci sia prima di tutto il mercato, poi eventualmente un piano di rientro non ancora all'orizzonte.: la posizione della Juve è chiara, la sola qualificazione in Champions non basterà e Pirlo è chiamato a cambiare davvero prestazioni e atteggiamenti. Certo la società è andata in difesa con le dichiarazioni di Paratici prima e Nedved poi, ma non si può dimenticare come pure Allegri fosse stato confermato pubblicamente da Agnelli dopo l'eliminazione in Champions con l'Ajax (aprile 2019), lo stesso Sarri a più riprese da Paratici in piena estate (luglio 2020). Ora la protezione di Pirlo, ma è solo marzo.... Una suggestione sembra poter restare quella legata a Max, della categoria “top manager” il solo Zinedineappare un'opzione anche se i conti alla Continassa sono quelli che non possono consentire la promessa di un mercato al top, difficile che prima del Mondiale possa liberarsi Robertodalla Nazionale.la voglia di riscatto di Lucianoè il quid in più ma non è una prima scelta, si ragiona su un calcio a mille all'ora come quello di Ivane soprattutto Gian Piero, gode da tempo di grande stima Sinisasuperati quei dubbi antichi sulla gestione sempre troppo uguale di formazione e partita,. Con un'esperienza inin più sulle spalle,per mille motivi il suo profilo sembra sempre più poter combaciare con le necessità del club bianconero: poi bisognerà aspettare come Pirlo si giocherà la sua (ultima?) occasione da qui a fine stagione, ma per il suo successore davanti a tutti sembra esserci proprio Inzaghi. Che infatti prende tempo e rimanda la firma con la Lazio.