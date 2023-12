Newcastle-Milan (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la sesta e ultima giornata del gruppo E nella fase a gironi di Champions League. Arbitra l'olandese Makkelie, assistito dai connazionali Steegstra e de Vries con Lindhout quarto uomo, Dieperink e Ruperti al Var.



IL PUNTO - Entrambe le squadre per passare agli ottavi di finale sono obbligate a vincere, sperando che il Borussia Dortmund (già qualificato) fermi il Paris Saint-Germain: ai rossoneri serve la sconfitta dei francesi, invece agli inglesi basterebbe anche un pareggio del PSG visto che sono in vantaggio negli scontri diretti con Mbappé e compagni. Attualmente la classifica vede il Borussia Dortmund in testa con 10 punti, il PSG secondo con 7, Newcastle e Milan appaiati a quota 5. Chi arriva terzo va in Europa League.



LE ULTIME - Nei padroni di casa non c'è il grande ex Sandro Tonali, squalificato per le scommesse illegali. Howe deve fare a meno anche degli infortunati Pope, Botman, Barnes, Burn, Targett, Anderson, Murphy e Willock. Ballottaggi in porta (Dubravka o Karius) e in attacco con Gordon favorito su Isak.

Dall'altra parte Pioli ritrova Leao in attacco, ma in difesa è ancora in emergenza con le assenze degli infortunati Kjaer, Thiaw, Caldara e Kalulu.



PROBABILI FORMAZIONI



NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon. All. Howe.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.