. Dopo– e i tentativi falliti per– non restava che lui. Il brasiliano ormai era un reietto ale si è fatto convincere da un contratto da mille e una notte che gli ha offerto l’, il club saudita più blasonato.Come riporta FootMercato, O’Ney avrebbe voluto ilma lì ha trovato le porte sbarrate da. E gli è rimasta un’unica, ultima, spiaggia: la Saudi Pro League. L’Al-Hilal pagherà ai parigini una cifra vicina agliche, con i bonus, toccherà la tripla cifra. Neymar percepirà invece. Un affare insomma da 260 milioni complessivi. Ma questa è solo la punta dell’iceberg.L’ex Barcellona aveva chiesto di essere pagato almeno come(200 milioni annui all’Al-Ittihad) oltre che di avere il controllo dei suoiE, secondo i ben informati, arriverà a cifre ben più alte grazie a numerosi extra. Si parla infatti disecondo alcuni, tra bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale, prenderàcon benefit di ogni tipo di cui poter godere in Arabia Saudita.– Neymar avrà a disposizionecome CR7 e, come il portoghese, gli verrà concesso di poternonostante i due non siano sposati. È stato anche già stabilito dove andrà a vivere:Bonus? Per ogni vittoria dell’Al-Hilal, il brasiliano intascherà circaeuro invece li avrà per ogni storia o post pubblicato sui suoi social e che pubblicizzino l’immagine dell’Arabia Saudita.