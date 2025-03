Nico Paz all'Inter? Ancelotti: "A Como sta facendo benissimo, Thuram è diventato un armadio"

Cristian Giudici

5 minuti fa

3

Carlo Ancelotti osserva con interesse la crescita di Nico Paz al Como. L'allenatore italiano del Real Madrid ha dichiarato a PoretCast, il podcast dell'attore comico Giacomo Poretti, tifoso nerazzurro: "Lasciare Nico Paz all'Inter? Sta facendo bene, molto bene, sta facendo benissimo".



"Dovete giocare sempre con Mkhitaryan? Noi abbiamo Modric. Avete una bella squadra. Marcus Thuram è nato a Parma, quando io allenavo lì suo padre Lilian, adesso vedo che è diventato un armadio. E' molto bravo anche il fratello (Khephren, centrocampista della Juventus, nda), ma il più bravo era il papà".



Dopo averlo ceduto a titolo definitivo al Como per 6 milioni di euro nello scorso mercato estivo, il Real Madrid si è riservato il 50% sulla futura rivendita oltre a un diritto di recompra nei prossimi tre anni: per 8 milioni di euro nel 2025, per 9 milioni di euro nel 2026 e per 10 milioni di euro nel 2027.