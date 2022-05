L'allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato a Dazn nel post-partita della sconfitta contro l'Udinese, ma che è comunque bastata a salvare la società campana.



PARTITA DIFFICILE - "E' stata una ultima partita difficile per entrambe le squadre che erano in lotta per la salvezza, sono contento per questo pubblico, direttore e presidente. Non era facile forse l'abbiamo sentita anche più del dovuto".



SALVEZZA - "La sintesi di cosa significa diventare squadra velocemente, produrre risultati in un tempo brevissimo. Sono stati tre mesi di intensità impressionante, alla fine credo che per quanto abbiamo fatto sia meritata".



ALTRA IMPRESA - "Nelle avventure che scelgo di iniziare sono deciso a fare quello che voglio fare. Prima o poi anche io pagherò dazio ma senza questo presidente, questo direttore e questo pubblico non ce l'avremmo fatta. Se resto? Adesso voglio solo godermi un po' il momento perchè alla fine non riesco mai a godermi niente".