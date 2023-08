Né Inter né Shakthar Donetsk. Anatolij Trubin sarà il nuovo portiere del Benfica: il classe 2001 volerà in Portogallo per alternarsi a Vlachodimos nel ruolo. Gli ucraini, a solo un anno dalla scadenza di contratto dell'estremo difensore, riceveranno10 milioni di euro più 1 eventuale di bonus ma anche il 40% della futura rivendita.



L'INTER HA BISOGNO DI UN 12 - Dopo l'arrivo di Sommer, ora l'Inter ha ora bisogno di una riserva: ancora papabile Emil Audero, più lontano Bento dell'Atletico Paranaense, mentre il giovane Filip Stankovic potrebbe andare in prestito a giocare, proprio in uno scambio con la Samp.