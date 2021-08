Il mercato attorno all'ex capitano dell'Inter, oggi al PSG, Mauro Icardi, non si accende. Anzi, con il passare dei giorni si raffredda sempre più dato che con la Roma che ha chiuso il colpo Abraham e con la Juve che non si libera di Cristiano Ronaldo sono sempre meno le chance di un cambio di maglia e di un ritorno in Serie A tanto gradito alla moglie Wanda Nara.