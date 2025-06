Non solo il playmaker: cosa manca al Milan di Allegri

Reduce da una stagione deludente, ilha cercato di iniziare con discreto anticipo la pianificazione della stagione 2025/2026: una stagione importante nella quale i rossoneri dovranno riscattare le troppe delusioni di un’annata dove, nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, la mancata qualificazione alle coppe europee avrà un suo peso non irrilevante, soprattutto in considerazione della situazione finanziaria e di quelle che saranno le ripercussioni sulle scelte future.In questa direzione va la scelta dicome direttore sportivo: l’ex centravanti albanese nella sua lunga esperienza alla Lazio non ha certo avuto a disposizione cifre folli per la costruzione delle rose, ma è alle volte riuscito ad avere delle intuizioni molto buone (forse Milinkovic-Savic è stata la sua mossa migliore).

Il livornese, che ha già guidato il Milan dal 2010 al 2014, è un allenatore che nel corso della sua carriera è diventato un gestore delle rose, in grado di adattare il suo sistema di gioco agli uomini a disposizione: una caratteristica necessaria considerando che è lecito aspettarsi che i rossoneri conducano una prima parte di mercato segnato dalle uscite (è già del City,pare vicino al Chelsea, ed anche la permanenza dipare tutt’altro che certa), prima di iniziare a muovere dei movimenti in ingresso che dovranno senza dubbio fare i conti con una qualche forma di austerity, proprio in virtù della mancanza degli introiti derivanti dalle competizioni europee.

In questo scenario incerto abbiamo provato a capire cosa c’è e cosa manca al Milan.sembra sempre più vicino al Chelsea, con i “Blues” che stanno spingendo per avere il 29enne francese a disposizione già per il Mondiale per Club. Con la probabile uscita del francese ecco che il Milan dovrà muoversi per acquistare un portiere titolare: tanti i nomi che stanno circolando ma è lecito aspettarsi una scelta di prospettiva da parte dei rossoneri. Il rientrante, reduce da una buona stagione ad Empoli, potrebbe essere una soluzione “low cost”, anche se parrebbe più utile un’altra stagione da titolare in prestito.

- Con la probabile uscita di Theo Hernandez, ecco che(indipendentemente dal modulo che Allegri deciderà di utilizzare, che sia a tre o a quattro), in grado appunto di adattarsi sia al ruolo di terzino che a quello di esterno a tutta fascia (nella seconda opzione,potrebbe essere una soluzione)..Sulla corsia destrapotrebbe essere il titolare, mentre da valutare sarà il futuro diin virtù dell’equilibrio tra monte ingaggi ed età anagrafica.Per quanto riguarda i difensori centrali,sono una buona base di partenza e con un’età media abbastanza bassa, anche se forse manca un vero leader per il reparto, un giocatore più esperto che possa aiutare la crescita degli altri componenti della linea difensiva. Un difensore centrale potrebbe quindi essere un tassello da aggiungere alla rosa.

- La partenza di Reijnders toglie al centrocampo rossonero il migliore elemento della passata stagione, in grado di contribuire alla causa con gol ed assist, svuotando il reparto anche dal punto di vista numerico., viste le alterne prestazioni di Musah, i problemi fisici di, ed il tempo di adattamento necessario al giovane, un metronomo che sia in grado di giocare palloni e dare ritmo alla manovra della squadra di Allegri. L’acquisto diè (sarebbe) senza dubbio interessante, ma a settembre l’ex pallone d’oro spegne quaranta candeline e sembra oggi un po' avventato pensare che lui possa essere un titolare fisso. Rientrada Firenze, dove nonostante i quattro gol e sei assist non è mai stato la prima scelta di Palladino. Se Allegri non deciderà di dargli fiducia, ecco che un innesto in regia sarà indispensabile.: se il Marsiglia non dovesse esercitare l’opzione di riscatto potrebbe tornare a Milanello, valida alternativa in zona centrale.

: in questo senso circola da qualche giorno la voce di un interessamento per, che per caratteristiche e conoscenza con Allegri potrebbe essere un nome interessante, sebbene il francese percepisca oggi 6.3 milioni a stagione. Il rientro dida Bologna non sembra essere una soluzione, visto il rendimento altalenante della sua stagione agli ordini di Italiano.sono le uniche due certezze del reparto: il messicano non ha strabiliato nei suoi primi mesi in rossonero (ma gli vanno riconosciute le attenuanti di una stagione complessa e del tempo necessario all’ambientamento), mentre lo statunitense è stato uno tra i più positivi della stagione (undici gol ed undici assist).

Due rientri dai prestiti potranno essere interessati per il nuovo corso.ha fatto bene a Roma come testimoniano i sette gol e cinque assist; la dinamicità del belga, così come la sua versatilità, potrebbero essere molto utili per adattare lo scacchiere tattico di Allegri alle varie situazioni di gioco.E poi c’è: il 23enne ha realizzato sei gol e due assist nella sua ultima stagione all’Empoli (la terza di prestito in serie A), e pare essere un giocatore pronto a giocarsi le sue carte. Considerando la giovane età e l’ingaggio relativamente basso (un milione), la passata stagione ha segnato quanto Jovic ed Abraham insieme (che sono costati al Milan sei milioni di ingaggi).

C’è poi: sirene di mercato lo portano lontano da Milano, e questo potrebbe essere il caso più complesso da gestire per la società rossonera, perché le qualità del giocatore sono enormi, ma il suo rendimento è fortemente altalenante. Potrebbe essere sacrificato per una grossa plusvalenza buona per il bilancio? In tal caso, ecco che il Milan dovrebbe intervenire per portare un pò di fantasia negli ultimi trenta metri.Ci sono tante incognite sul Milan che verrà, e tanto lavoro da fare per Tare ed Allegri che dovranno non solo allestire una squadra competitiva e che possa ben figurare considerando il singolo impegno settimanale, ma che dovranno anche ricucire lo strappo con i tifosi, troppo delusi da una stagione appena conclusa che ha dimostrato ancora una volta come la mancanza di una strategia chiara sia un ostacolo enorme per il raggiungimento degli obiettivi. Tifosi che si augurano di non rivedere gli stessi errori del passato.