Non solo Franck Ribery, espulso in Genoa-Fiorentina. Sono due i giocatori viola che salteranno la prossima contro l'Atalanta. Erick Pulgar infatti era diffidato ed è stato ammonito nel finale, verrà dunque fermato per una giornata dal giudice sportivo. Due assenze pesantissime per Beppe Iachini.