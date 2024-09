Getty Images

Norvegia-Italia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming

55 minuti fa



L'Italia Under 21 torna in campo dopo la roboante vittoria per 7-0 contro i pari età di San Marino e prosegue il suo percorso di qualificazione agli Europei che si terranno in Slovacchia del 2025. Questa volta l'avversario sarà la Norvegia Under 21 che insegue in classifica a soli 3 punti di distacco gli Azzurrini di Carmine Nunziata al momenti primi nel Gruppo A con 18 punti dopo otto partite. Il calcio d'inizio sarà dato al Viking Stadion di Stavanger in Norvegia a partire dalle 18.30.