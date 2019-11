Che Isco se ne andrà dal Real Madrid a gennaio sembra essere cosa ormai assodata, ora rimane da capire dove. Per il talento spagnolo si è mossa la Juve (da molto tempo sulle tracce del 22) ma anche diversi club dalla Premier, come riporta il Sun: il Tottenham, ad esempio, che potrebbe pretenderlo come pedina di scambio per lasciare andare Eriksen verso Madrid; ma anche il Manchester City e l'Arsenal che avrebbe individuato nel classe '92 il sostituto di Mesut Ozil.