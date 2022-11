Noah Okafor, l’attaccante svizzero del Salisburgo, prossimo ed ultimo avversario del Milan nel girone di Champions League, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: è seguito, tra le altre, proprio dai rossoneri: "Un passo per volta, ora penso al Salisburgo".



"Far gol in Champions è sempre bello", prosegue, spiegando che la rete fatta l’anno scorso al Siviglia è stata la più importante. Ha permesso agli austriaci di eliminare gli spagnoli e diventare la prima squadra del Paese a qualificarsi agli ottavi di finale. Quest'anno ha segnato a tutti gli avversari del raggruppamento, Milan compreso.



SENZA PENSIERI - "Non abbiamo l’obbligo di vincere, arriveremo a Milano senza pressioni. Saremmo contenti se riuscissimo a proseguire il cammino europeo. Meglio se in Champions", assicura Okafor mostrando serenità nei confronti di un Milan che definisce "grande club, con storia leggendaria".



MERCATO - "Preferenze per il futuro? No. Che sia Inghilterra, Spagna, Italia o Germania, ogni campionato e ogni club ha un fascino particolare. Quando ci sarà qualcosa di concreto valuteremo".



NAZIONALE - "Abbiamo meritato di qualificarci per i Mondiali, superando una grande squadra come l'Italia che solo pochi mesi prima aveva vinto l'Europeo. Ora speriamo di fare bene anche in Qatar".