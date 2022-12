nella seconda amichevole prima della ripresa del campionato. Quattro giorni fa, con l'Antalyaspor si è visto già qualcosa di buono e oggi sono stati fatti nuovi passi in avanti sia sotto il profilo atletico che tecnico-tattico.(doppietta per il secondo), ma anchelì dietro. Hanno ancora bisogno di un attimo per ingranare nuovamentePROMOSSI:: è già in forma super. Il gol è spettacolare, se l'è inventato da solo lottando in area contro tre difensori avversari per poi calciare al volo da posizione defilata trovando l'angolino lontano. Sognando il titolo di capocannoniere.: momento fantastico per l'ex Sassuolo. Dopo la doppietta rifilata all'Antalyaspor ecco anche quella al Crystal Palace. Il primo gol è tanta roba, con una magia dalla distanza il suo destro si stampa sotto l'incrocio.: comanda la difesa con gran fisicità e personalità. Esce spesso palla al piede arrivando anche sulla trequarti dove cerca il gol con una conclusione da lontano. Con l'uscita di Juan Jesus diventa leader lì dietro aiutando il giovane Barba.RIMANDATI:: errore alla mezz'ora con una leggerezza e palla persa sulla propria trequarti che spalanca la strada al gol del momentaneo vantaggio del Crystal Palace.: i tifosi del Napoli attendono le sue giocate magiche, proprio come hanno visto nella prima parte di stagione. Nelle prime due amichevoli non ha avuto i soliti spunti, manca la freschezza dei tempi migliori ma c'è tempo dato che l'impegno contro l'Inter è ancora lontano 24 giorni.: manca la sua solita fame di gol. Fallisce una buona occasione all'ora di gioco: Raspadori lo porta praticamente davanti la porta ma il Cholito sbaglia il primo controllo.