Osimhen, parole d'addio: "Il Galatasaray resterà nel mio cuore". De Laurentiis: "Mai alla Juventus"

. L'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli a fine stagione lascerà Istanbul, ma prima di salutare vuole chiudere vincendo il campionato. Ieri la squadra allenata Okan Buruk ha vinto 2-0 in casa della terza forza del campionato, il Samsunspor, salendo a +6 sul Fenerbahçe di Mourinho, secondo ma con una partita in menUn successo firmato ancora dal Osimhen,A fine partita l'ex punta di Wolfsburg e Lille ha parlato del suo futuro, di fatto salutando il Gala: "Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento. Adesso mi sto godendo tutto questo. I tifosi mi hanno sostenuto in modo incredibile. Non solo me, ma anche i miei compagni e la mia famiglia.

Il prossimo anno Osimhen vestirà una nuova maglia, che non sarà quella del Napoli, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2027.De Laurentiis non intende fare sconti, il nigeriano non partirà a prezzo di saldo. E soprattutto - secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss. Giuntoli vorrebbe riunirsi con Osimhen a Torino, ma ADL è stato chiaro: "Mai alla Juventus". Un "no" che non sarebbe valido se un club riuscisse a pagare la clausola.

Di certo che lo vuole dovrà pianificare un investimento corposo. Oltre al costo del cartellino c'è da considerare l'ingaggio, fuori portata per molti club. Osimhen, che al Galatasaray guadagna 6 milioni di euro netti fino a giugno,. La Juventus può valutare il suo arrivo, tra clausola e ingaggio,