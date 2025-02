Getty Images

Da circa due anni l'ex fantasista tedesco di origine turca,ha annunciato ufficialmentee da allora ha cominciato a costruirsi una nuova carriera lontana dal mondo dello sport:l'ex Arsenal ha detto basta, in seguito all'ultima avventura all, edassieme alla sua famiglia, dopo la scelta di entrare in politica. Ieri la svoltaad Ankara, ossia il gruppo che fa capo al presidente del governo turco Recep Tayyip

- L'ex giocatore non ha mai nascosto le simpatie che nutre nei suoi confronti, tanto da sceglierlo comenel matrimonio che ha celebrato nel 2019 con Amine Gülse, eletta Miss Turchia nel 2014: questa vicinanza aveva scatenato una, tanto da allontanarlo dalla nazionale tedesca.